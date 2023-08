La Corée du Nord aux Jeux asiatiques

Les Jeux asiatiques d'été, compétition sportive s’adressant à quelque 5 milliards d'Asiatiques, débuteront le 23 septembre à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang. 483 médailles d'or seront mises en jeu dans cette ville de l'est de la Chine, qui accueillera l’événement après un report d'un an dû à la pandémie de COVID-19. La Corée du Sud y enverra la plus grande délégation de son histoire, à savoir 1 180 athlètes et officiels qui auront pour objectif de reprendre au Japon la deuxième place au tableau des médailles, derrière le pays organisateur. Le Nord semble également prêt à participer à cet événement.





« Le 14 juin, l'administration générale du sport de Chine et le comité d'organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou ont fait savoir que les 45 membres du Conseil olympique d'Asie (COA) s'étaient inscrits pour participer aux Jeux asiatiques de 2023, dont la Corée du Nord qui aurait donc, elle aussi, présenté un avis écrit concernant sa participation à la compétition », explique Seong Mun-jeong, chercheur principal à l'Institut des sciences sportives de Corée.





Cette participation aux Jeux de Hangzhou marquerait la première apparition du Nord à un événement sportif international en 5 ans, après les Jeux asiatiques de 2018 qui s’étaient déroulés dans les villes de Jakarta et de Palembang.