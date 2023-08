Vétérans de la guerre de Corée, un sacrifice jamais oublié

Cette année marque le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. A cette occasion, des centaines de vétérans, venus du monde entier, ont été invités avec leurs descendants à faire un pèlerinage pour ceux qui ont quitté leur foyer et sacrifié leur vie pour la liberté du peuple sud-coréen.





©Franck Atlani

En Corée du Sud, le ministère des Patriotes et des Anciens combattants a l'habitude de convier régulièrement les vétérans et leur famille pour leur rendre hommage à eux et à leurs camarades des forces armées des Nations unies tombés au champ d'honneur. Nous avons eu l'honneur de rencontrer un vétéran du bataillon français de l'Onu, ainsi que la famille d'autres héros de guerre.





©Franck Atlani

©Franck Atlani

©Franck Atlani

Dans cette interview réalisée lors d'une commémoration au Mémorial de la guerre de Corée à Séoul, nous avons pu nous entretenir avec le héros de guerre André Datcharry et sa fille qui l'accompagné dans son recueillement. Ce casque bleu nous a raconté ce que signifiaient pour lui ces pèlerinages et surtout il a partagé avec nous des moments intimes de son expérience de soldat pendant la guerre de Corée.





©Franck Atlani

©Franck Atlani

Pour les membres de famille de ces anciens combattants, avoir grandi avec de telles figures auprès d'eux ne les a pas laissés indifférents, et cela a bien sûr influencé leur vision du monde et la manière dont ils vivent leur vie. A l'image de Jérôme Plazy, le petit-fils de Jean Plazy, combattant à la bataille de Crèvecœur en 1951 et qui rempilera une fois de plus en 1953, dont vous pourrez écouter le témoignage sur le principe de commémoration.





©Vincent Jean Jacques Fauvell-Champion

©Vincent Jean Jacques Fauvell-Champion

Vous retrouverez également Vincent, Jean, Jacques, Fauvell-Champion, le fils du Colonel Commandeur de la Légion d’honneur, ancien du DR8 d’avril 1952 à juillet 1953 et Lieutenant du Bataillon français de l'Onu, ainsi que Vincent, Raymond, Fernand, Fauvell-Champion qui nous livre un témoignage bouleversant sur les exploits héroïques de son père lors des combats d’Arrow Head et qui fut décoré pour ses actions.





©Vincent Jean Jacques Fauvell-Champion

N'hésitez pas à écouter notre émission dans son intégralité, en cliquant sur le bouton play, pour découvrir en détails ces témoignages de héros de guerre et de leurs descendants pour qui la Corée du Sud est une partie d'eux.