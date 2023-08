C’est beau, le présent (6) 빛 좋은 개살구지

윤재: 아빠! 뭐든 때라는 게 있어. 공부할 때, 결혼할 때.

Papa ! Il y a un temps pour tout, un temps pour étudier et un temps pour se marier.





이 때라는 걸 한번 딱 놓치면 다시 잡기가 어렵더라고.

Si on manque ces moments-là, j’ai compris qu’il était difficile de les rattraper.





우리 엄마 아빠가 보기에는 내가 치과의사니까 대단한 거 같지만,

A vos yeux, maman et papa, j’ai l’air d’être quelqu'un de formidable, parce que je suis dentiste.





아빠, 나 생물학적으로는 중년이야. 빚도 있고.

Mais, papa, du point de vue biologique, je suis dans l’âge moyen. J’ai aussi des dettes.





빛 좋은 개살구지 .

Tout ce qui brille n’est pas or.





이쯤 되면 안 간 게 아니라 못 간 거지, 내 자신을 좀 냉정하게 볼 때.

A ce stade, ce n'est pas que je ne me suis pas marié, mais que je n’ai pas pu me marier, si je me juge objectivement.