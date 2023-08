Seventeen fera son retour en octobre

ⓒ PLEDIS Entertainment

Seventeen s’est produit en concert à guichets fermés les 21 et 22 juillet au KSPO Dome à Séoul. Intitulé « Follow to Seoul », le spectacle réunissant près de 37 000 spectateurs en deux jours a eu lieu ainsi au même endroit, un peu plus d’un an après sa troisième tournée mondiale « Be The Sun ».





Le boys band ayant débuté il y a huit ans avec 13 membres a établi un nouveau record avec son 10e mini-album « FML » sorti en avril dernier. Ecoulé à plus de 6,2 millions d’exemplaires, il est devenu le disque le plus vendu de l’histoire de la k-pop.





Seventeen va poursuivre sa tournée « Follow » dans cinq villes japonaises à partir du 6 septembre à Tokyo. Le spectacle va se poursuivre jusqu’au mois de décembre dans le pays voisin. En octobre, il fera son grand retour pour le plus grand bonheur de CARAT.