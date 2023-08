Kim Se-jeong revient en tant que chanteuse

ⓒ JELLY FISH ENTERTAINMENT

Kim Se-jeong va enfin revenir sur scène en tant que chanteuse. Selon Jellyfish Entertainment, la membre du girls band Gugudan va sortir le mois prochain un nouveau mini-album.





A noter que la musicienne a d’abord débuté en avril 2016 au sein du girls band I.O.I formé à l’issue de la saison 1 du fameux télécrochet « Produce 101 ». Elle mène aujourd’hui activement une carrière d’actrice et est à l’affiche de la saison 2 de la série télévisée intitulée « The Uncanny Counter » diffusée depuis le 29 juillet tous les week-ends sur la chaîne tvN. Pour rappel, Kim Se-jeong a lancé en mars 2020 sa carrière de chanteuse en solo avec son premier disque « SKYLINE » et publié en mars 2021 son 2e EP « I’m ».