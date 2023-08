B.I organise sa première tournée européenne

ⓒ 131 LABEL

B.I partira à la rencontre de ses fans sur le vieux continent. Le célèbre producteur et rappeur va organiser sa toute première tournée européenne « 2023 B.I 1ST EUROPE TOUR ‘LOVE OR DIE’ » dans 16 villes européennes entre septembre et octobre.





« LOVE OR DIE » commencera le 19 septembre aux Pays-Bas et terminera le 19 octobre à Munich en Allemagne. Ses fans francophones pourront l’accueillir le 23 septembre à Paris puis le 18 octobre à Bruxelles. Même s'il s'agit de la première tournée en Europe, cette ampleur témoigne sa popularité au-delà des frontières sud-coréennes.





Avant de donner son concert en solo devant le public européen, B.I participera au « 2023 Lollapalooza Berlin Festival » qui se tient en Allemagne, une première pour un artiste sud-coréen. Sachez qu’il multiplie les rencontres avec ses fans et les spectateurs depuis la sortie de son deuxième album studio « TO DIE FOR » dévoilé en juin dernier.