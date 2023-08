ZEROBASEONE organise un fan concert à la mi-août

Date : le 15 août

Lieu : Gocheok Sky Dome à Séoul





ZEROBASEONE vient de terminer la promotion de son 1er mini-album « YOUTH IN THE SHADE » publié le 10 juillet dernier. Ecoulé à plus de 1,8 million d’exemplaires en une semaine, ce disque est devenu le premier album du nouveau groupe d’idoles à franchir la barre du million d’unités.





Il s’est même hissé à la 182e place du classement du Billboard Global 200 aux Etats-Unis. Son titre phare « In Bloom » lui a permis de remporter trois trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop.





Encouragé par ce succès phénoménal, le boys band donnera son premier fan concert le 15 août au Gocheok Sky Dome à Séoul. Dès l’ouverture de la billetterie en ligne, les 18 000 billets se sont vendus à une vitesse record.