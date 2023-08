Rendez-vous : REN organise un fan concert à Séoul

Date : le 16 septembre

Lieu : université Yonsei à Séoul





REN donne rendez-vous à Séoul. Le vocaliste de son vrai nom Choi Min-gi organise le 16 septembre un fan concert baptisé « Rendez-vous » à l’université Yonsei. Deux séances sont prévues, à 14h puis à 18h.





Pour rappel, son dernier spectacle a eu lieu en novembre dernier au pays du Matin clair sous le titre « THE DAY AFTER ». L’ancien membre du boys band NU’EST a sorti en juin son premier mini-album « Rendez-vous » représenté par « Ready to Move ». L’artiste mène également une carrière d’acteur et a fait une apparition dans la série télévisée « Longing for You » diffusée depuis le 26 juillet sur la chaîne ENA.