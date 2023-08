Cho Jin-joo et Kim Ku-yeon à Séoul

Le Seoul Art Center présente « Cho Jin-joo & Kim Ku-yeon Duo Concert » le 22 août à la IBK Chamber Hall à Séoul dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de son ouverture.





Premier prix du Concours international de violon d'Indianapolis et du Concours musical international de Montréal, ainsi que des concours de Buenos Aires, de Schoenfeld et de Stulberg, la violoniste Cho Jin-joo continue de se produire dans des salles de concert et des festivals renommés.





La pianiste Kim Ku-yeon a elle aussi été récompensée dans des concours internationaux prestigieux, tels que le Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique ou le Concours international de piano de Cleveland.





Au programme : Sonate pour violon et piano de Debussy, Sonate pour violon et piano FP.119 de Poulenc et Sonate pour violon et piano no. 1 de Prokofiev.





Date : le 22 août 2023

Lieu : IBK Chamber Hall du Seoul Art Center à Séoul