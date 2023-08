Switch : comédie de riche alternative

L'été propice aux comédies comme aux films d'horreur. Attention de ne pas confondre les deux, même s'ils se ressemblent parfois. Ici, nous avons affaire à la « feel good » comédie « Switch » signée le soutier de studio Ma Dae-yoon. Mark Twain serait étonné de voir cette nouvelle déclinaison de son roman « The Prince and the Pauper » au cinéma, sud-coréen de plus est. Mais, comme souvent, il s'agit d'abord de stars dont Kwon Sang-woo, Oh Jung-se et la revenante Lee Min-jung. Alors allons voir un peu ce que cela donne.









* Fantasme de riche

Vivre des vies alternatives est une chose commune dans la tradition sud-coréenne. Les films et séries de renaissance sont des romances qui constituent un genre à part entière. Ici, avec « Switch » nous avons une version moins mythologique, simplement moraliste : il s'agit donc de Kwon Sang-woo qui est une top star et de son pote, acteur manqué et factotum Oh Jung-se. Il est arrogant et traite son assistant très mal. C'est un mauvais riche, en somme.





Un beau jour de Noël, la star Kwon se réveille dans la peau de Oh Jung-se (à ne pas confondre avec celle de Malkovich). Quel drame, me direz-vous ! Et en effet, Kwon est désormais un comédien sans succès et l'assistant de Oh qui est lui devenu la star. Mais ce n'est pas tout : Kwon se retrouve mariée à Lee Min-jung, parfaite avec son maquillage et ses deux enfants. Mais là où le bas blesse très fort, c'est que Lee (celle avec le maquillage) était l'ancienne vraie petite-copine de Kwon. Du coup, la romance reprend, celle du premier amour inoubliable (comme chacun sait). Mais l'essentiel n'est pas dans cette intrigue à ressusciter Mark Twain.









* Portrait d'artiste

Comme souvent dans ces comédies au contenu déjà périmé, il faut se concentrer sur les à-côtés, le contexte (les décors d’appartements, les marques de vêtements et de maquillage, voire de bagnoles). Tout ça brille ici comme dans un vrai k-drama des familles. Le personnage de Kwon, ex-star qui le redevient, présente des éléments sociologiques intrigants. Il est caractérisé par son arrogance de play-boy du showbiz.





Evidement, cela a quelque chose d'auto-biographique ou, du moins, de vécu. Par exemple : lorsque les idoles de la k-pop et de la mode ne savent pas mémoriser leur texte – qui les passionne peu, d'ailleurs – et demande à les raccourcir au maximum. Un autre exemple de la vie supposée délurée de la star est dans sa présence dans les médias, notamment internet. En plus, on suggère qu'il est un play-boy invétéré et un fêtard patenté. Le cas le plus frappant présenté par le film est la scène qui amène la transformation de Kwon. Il a bu du soju avec son pote, puis prend un taxi pour rentrer chez lui. Bref, l'image des stars en prend un coup et on sent que Kwon, l'acteur de « Almost Love » et de « The Accidental Detective » veut faire son mea-culpa après des années d'insouciance.





Rappelons son passé sulfureux avec les « kkangpae », les yakuzas coréens dont il avait reçu des menaces suite à un événement annulé. Puis, après son mariage avec une ancienne Miss Corée Son Tae-young, ses fans avaient fuit par dizaines de milliers et les contrats publicitaires lucratifs de l'acteur se sont évaporés. Enfin, le clou est venu en 2010 quand Kwon s'est baladé en voiture à contre-sens dans Gangnam avant de se prendre un arbre. Une course poursuite avec la police s'en est suivi et Kwon, le casse-cou s'est échappé au pas de course. Non ! a-t-il déclaré le lendemain : il n'était pas saoul.









* La force de caractère contre le destin

Finalement, la démonstration de ce film est que la force de caractère peu prendre le dessus sur le destin. Que l'on naisse star ou pas, il suffit de le vouloir pour le devenir. Comme à Marseille, il suffit de traverser le Vieux-port pour trouver cent jobs. C'est un message « feel good » comme on dit à Hollywood. Ainsi, Kwon va repartir à zéro et redevenir une star. Mais avant, il va montrer qu'il peut aussi être un bon père pour les deux gosses de son pote et un bon mari pour son ex et nouvelle femme. Bref, Kwon peut tout faire. Que peuvent demander de mieux les spectatrices ?