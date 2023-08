« Smugglers » attire plus de 4 millions de spectateurs

Le film d'action « Smugglers », réalisé par Ryoo Seung-wan, a comptabilisé, vendredi dernier, plus de 4 millions d’entrées, seulement 17 jours après sa sortie.





D’après l’annonce faite, le même jour, par le distributeur du film NEW, dévoilé le 26 juillet, le long métrage a franchi le cap du million de spectateurs en quatre jours, celui des 2 millions en une semaine et des 3 millions en 11 jours.





Cette performance remarquable place ainsi « Smugglers » en deuxième position du box-office, parmi les films sud-coréens projetés cette année, après « The Roundup : No Way Out » en termes de nombre de spectateurs.





Cette œuvre raconte l'histoire de deux « haenyeo », femmes plongeuses de l'île de Jeju, qui s'improvisent contrebandières dans les années 1970 en récupérant des cargaisons de biens de consommation jetées par-dessus bord par des trafiquants. Les célèbres actrices, Kim Hye-soo et Yum Jung-ah, jouent ces rôles principaux.





17,5 milliards de wons, soit environ 12 million d’euros, ont été investis pour réaliser ce film. En franchissant la barre des 4 millions de spectateurs, le seuil de rentabilité a ainsi été atteint.