BTS : V en tête des classements iTunes dans 70 pays avec « Rainy Days »

V, membre des BTS, est arrivé en tête du classement iTunes des meilleures chansons dans 70 pays avec son nouveau single solo, « Rainy Days ». Cette performance a été enregistrée samedi, soit un jour après sa sortie.

Selon son agence de promotion, Big Hit Music, cette chanson, l'un des six titres de son premier album solo « Layover », a décroché la première place aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, entre autres.





« Love Me Again », autre morceau publié près d’un mois avant la sortie officielle de « Layover », est également sur le trône du classement iTunes dans 35 pays, dont l'Autriche, la Bulgarie et la Roumanie.





V est le dernier membre du septuor à avoir fait ses débuts en tant qu'artiste solo. La publication de « Layover » est prévue pour le 8 septembre.