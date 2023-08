Les nouveaux groupes de k-pop attendus à l’automne

Les nouveaux groupes de K-pop des grandes agences de promotion, telles que Hybe, SM Entertainment ou encore YG Entertainment sont attendus dès le début de l’automne.

D’abord, le boys band BoyNextDoor, composé de six membres, qui a fait ses débuts en mai dernier avec son single « WHO! » reviendra sur scène avec son premier mini-album, intitulé « WHY ». Le chagrin d’amour des adolescents sera le thème majeur de ce projet.





Ensuite, SM Entertainment va lancer, en septembre, un groupe de garçons, baptisé Riize. C’est une première en sept ans après NCT. Même avant ses débuts officiels, le groupe masculin suscite un énorme engouement comme en témoigne le nombre d’abonnés de son compte Instagram ouvert au début du mois. En quatre jours, ce chiffre a dépassé le million.





Enfin, YG Entertainment, qui a créé Blackpink, se prépare lui aussi à dévoiler, en septembre, un nouveau groupe de jeunes filles pour la première en sept ans. Il s’agit de Baby Monster, composé de sept membres. Les fans semblent déjà conquis. En effet, son single de pré-début officiel, « Dream », est arrivé en tête du classement Billboard, Hot Trending Songs.