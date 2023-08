Ne plus être si vigoureux, s’affaiblir physiquement et aussi moralement, avoir de moins en moins envie... C’est triste de vieillir, et ce d’autant plus que ce devenir horrible est inévitable. Cette constatation désespérante a inspiré à un certain Wutak, inventeur de la forme poétique « sijo », un poème de ce genre que l’on peut traduire ainsi :





Un bâton dans une main une branche d’épines dans l’autre

Pour leur barrer le chemin et les frapper

Hélas ! Les cheveux blancs prennent le raccourci





C’est le célèbre « Baekbalga », « Elégie des cheveux blancs ». Est-ce par hasard qu’il existe de nombreux chants et poèmes éponymes ? Certainement pas. Le signe extérieur du vieillissement, le plus palpable, aurait chagriné autant de personnes au crépuscule de leur vie.





Reste à savoir comment se consoler de ce sentiment désolant que l’on éprouve dans l’obligation de se persuader de ne plus être jeune. Les paroles d’un « Baekbalga », une œuvre des gens du peuple quant à lui, proposent une solution assez simple, mais suffisamment efficace. Il s’agit de se rappeler qu’on n’est pas le seul à être concerné, que même les hommes les plus illustres, bâtisseurs de l’Empire ou figures légendaires par leurs exploits, ont eux aussi vécu ce passage inéluctable dans le parcours de la vie.





Un sentiment également pénible suit immanquablement la désolation devant le vieillissement : le regret. J’aurais pu faire ceci ou cela. J’aurais dû m’interdire telle ou telle chose. Le regret en la matière revient somme toute au sentiment d’avoir gaspiller sa vie. Impossible de réparer cette immense faute. Eh oui, on ne peut faire marche arrière, ni un demi-tour sur le chemin de la vie.





Comment se consoler alors de ce remord rongeant ? Chercher à lui donner une valeur de façon qu’il profite aux autres, notamment aux jeunes. Que ceux-ci tirent une leçon de mon repentir. Cela peut être considéré par eux comme une forme de faire la morale. Mais peu importe, si je peux me faire croire que mes erreurs de jeunesse servent à quelque chose et alléger ainsi, pour peu que ce soit, le poids des regrets qui pèse sur mon cœur.





On imagine un homme dans cet état d’esprit qui a été assez ingénieux pour avoir l’idée de véhiculer sa repentance, ou sa leçon de morale, sur une mélodie allègre déjà existante. Histoire de faire répéter la leçon en chantant une chanson pleine d’entrain, autant dire au goût des jeunes. Il y a de fortes chances que ceux-ci se fichent des paroles comme suit, mais tout de même :





A seize ans, tu es un garçon plein de vigueur

Age propice pour te cultiver

Ne sois pas si fier de ta jeunesse

Les cheveux blancs ne t’épargneront pas





Quand on pense que le texte original de cette chanson dit tout autre chose ! En fait, sa réécriture n’en a gardé que les premiers mots :





A seize ans, je suis une veuve

Venez emmener celle qui n’appartient plus à personne

Un homme de Hanyang est plus que bienvenu





Hanyang est l’ancien nom de Séoul, celui qui a été adopté par la dynastie Joseon pour le siège de la cour royale. Ce texte date donc de l’époque où les femmes étaient totalement dépendantes des hommes et aurait été inventé par une provinciale rêvant de la vie dans la capitale. Comme cette toute jeune veuve est hardie ! Et c’est sans aucun doute en raison de son âge





Cette hardiesse, une propriété de la jeunesse, semble avoir vexé celui qui a réécrit le texte, qui, lui, n’avait plus cette qualité, pour qu’il mette en garde contre la fierté d’être jeune. S’agissait-il pour lui d’une façon de se consoler de son éloignement irrévocable de la jeunesse ou de remédier à sa jalousie devant les gens pleins de vigueur par nature ? En tout cas, la chanson avec son texte réécrit a survécu et a même connu une variante.





