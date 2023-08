Un, deux, trois... ouistiti ??? Non, kimchi, comme on est en Corée du Sud ! C’est avec un grand sourire qu’on accueille dans « Séoul au jour le jour » du 21 août Jonathan Marquez.





ⓒ Jonathan Marquez

Notre invité est un jeune journaliste belge qui vit et travaille depuis un an à Séoul. Comment est-il arrivé dans le monde des médias ? Qu’est-ce qui l’a motivé à venir au pays du Matin clair ? Et qu’est-ce qui lui plaît le plus ici ?





ⓒ Oh Ha-young

Lors de cet entretien, Jonathan nous raconte aussi son podcast qui s’appelle justement... « 1,2,3... Kimchi ». Rencontre !