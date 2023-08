Fukushima : l’idée de soutenir le rejet des eaux contaminées prend le dessus chez les distributeurs japonais

ⓒ YONHAP News

Au Japon, les acteurs de la distribution des produits de la mer semblent de plus en plus enclins à soutenir le rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima. Cet appui a considérablement progressé par rapport à il y a quatre ans, dépassant désormais le camp opposé au projet.





Une enquête menée entre juin et août de cette année par les universités de Tokyo et de Fukushima, auprès de 878 acteurs du secteur, révèlent ces tendances. Le pourcentage de personnes anti-déversement est passé de 66,9 à 28,9 % en quatre ans. En revanche, celui d’individus soutenant le rejet a augmenté à 32,2 %, contre 6,7 % en 2019. De plus, les inquiétudes liées aux effets sur la santé ont nettement diminué, dégringolant à 15,8 %, un pourcentage trois fois moins élevé qu’auparavant. En ce qui concerne l’intention des répondants d’acheter des produits issus de la région de Fukushima après la libération des eaux, la moitié ont répondu par l’affirmative.





Toutefois, dans la préfecture de Fukushima, l'opposition reste encore prédominante. 61,2 % des distributeurs estiment toujours que les explications du gouvernement concernant les eaux polluées ne sont pas claires.