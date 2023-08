Inde : 10 000 bus électriques en circulation d'ici 2037

ⓒ Getty Images Bank

En Inde, l'orientation semble virer au vert. Le pays a décidé de mettre en circulation 10 000 bus électriques dans 100 villes d'ici 2037.





Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé cette initiative lors d'une réunion ministérielle mercredi dernier. Un budget de 576 milliards de roupies, soit environ 6,4 milliards d'euros, y sera alloué.





Le ministre des Transports a précisé que les villes où ce service sera mis en place seront sélectionnées par le biais d'appels d'offres. Et seules les villes de plus de 300 000 habitants pourront participer à ces enchères. L’approvisionnement et l'entretien des autobus se feront via un partenariat public-privé.