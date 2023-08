Voyage à Busan (1)

Busan est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, et aussi la deuxième plus visitée du pays. On parle souvent de son climat doux et de ses plages réputées. Cependant, elle a bien plus à offrir que des stations balnéaires. Les visiter est aussi l’opportunité de découvrir le sport préféré des sud-Coréens. Et le ballon rond n’est pas le numéro un dans leur cœur, c’est une petite balle blanche cousue de fil rouge qui fait vibrer le sud de la péninsule. Le baseball est le sport le plus apprécié au pays du Matin clair.





ⓒ Elody Stanislas

La ville portuaire abrite le stade de Sajik, connu pour être l’antre de l’équipe des Lotte Giants de Busan, surnommée aussi les «galmaegis », les mouettes. Les tickets se réservent en ligne ou sur place. Petite particularité, les matchs ont lieu trois jours de suite et durent des heures. C’est pourquoi, il faut se préparer et aussi prévoir des victuailles. Actuellement 7e au classement sur dix formations, les fans ne pourront pas trop espérer voir leur équipe cet automne, saison réservée aux cinq premiers. Mais pour l’instant, ils se contentent de profiter de l’ambiance exceptionnelle pour déstresser un peu en chantant à gorge déployée.