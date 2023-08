« Le fleuve Nakdong » de Cho Myung-hee

ⓒ Getty Images Bank

Le fleuve Nakdong qui coule sur 300 kilomètres embrasse ses affluents à cet endroit pour ensuite se diriger vers la mer. Des parcelles de champs le long du cours d’eau s’étendent vers le grand bleu et des villages sont dispersés ici et là dans les plis des vastes champs. Ce fleuve, ces champs et les hommes qui y vivent… Le fleuve serpente depuis aussi longtemps que les hommes. Ce fleuve et ces hommes se seraient-ils séparés à jamais ?





- Extrait de l’émission









« Vous devez vous comporter comme une bombe qui explose de la classe sociale la plus basse. Vous devez vous rebeller contre tout, votre famille, la société, les autres femmes et les hommes. »





Très émue, Rosa enfouissait son visage dans les genoux de Seong-wun et pleurait. Le pouvoir de l’amour la changeait radicalement.





Son vrai nom n’était pas Rosa. Elle se rebaptisa ainsi lorsque Seong-wun fit une suggestion en mentionnant Rosa Luxemburg.





« Puisque votre nom de famille est Roh, changeons votre nom en Rosa. Devenez une vraie Rosa. »





“당신은 최하층에서 터져 나오는 폭발탄 같아야 합니다.

가정에 대하여, 사회에 대하여, 같은 여성에 대하여, 남성에게 대하여,

모든 것이 대하여 반항하여야 합니다”





그럴 것 같으면 로사는 그만 감격에 떠는 듯이

성운의 무릎 위에 쓰러져 얼굴을 파묻고 운다.

로사는 사랑의 힘으로 급격히 변화하여 가는 사람이 되었다.





그의 본 성명도 로사가 아니었다.

어느 때 우연히 로사 룩셈부르크의 이야기가 나올 때에 성운이가 한 말이 시작이었다.





“당신 성도 로가고 하니, 아주 로사라고 지읍시다.

그리고 참말 로사가 되시오”









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cho Myung-hee est l’un des auteurs les plus importants qui ont contribué à façonner la littérature moderne et celle socialiste du pays du Matin clair. Dans « Le fleuve Nakdong », il parle des souffrances des intellectuels qui ont dû vivre sous l’occupation japonaise. Dans cette dernière scène, Rosa quitte son village natal, cherchant à accomplir le rêve déçu de Seong-wun. Elle se dirige vers le nord, là où le défunt avait erré dans ses tentatives de réaliser son rêve, quelque part comme la Mandchourie, la Sibérie ou à Shanghai. Cette scène montre qu’elle partage et hérite des idéaux de Seong-wun. Les deux forment ainsi un couple qui rêve de restaurer la communauté coréenne représentée par le fleuve Nakdong et la chanson folklorique éponyme.









Sur celui en tête bordé de noir était écrit : « Le cercueil du défunt camarade Park Seong-wun ».





Des drapeaux de couleurs assorties le suivirent. Chacun portait le nom d’une association, d’une alliance, d’une coopérative ou d’une entreprise. Les messages de condoléances des individus étaient innombrables aussi.





« Le guerrier est parti. Mais, son sang passionné coule toujours dans nos cœurs. »





« Alors, tu es parti ! Tu es parti avant que le jour ne se lève. Je ne peux plus te tenir la main pendant la danse de l’aube d’un nouveau jour. »





Tard dans la matinée du jour où la première neige de l’année tomba, le train quitta la gare de Gupo pour se diriger vers le nord. Une femme regardait par la fenêtre du wagon jusqu’à ce que le train passe complètement devant le champ. C’était Rosa.





Peut-être voulait-elle marcher sur la route que parcourait autrefois son bien-aimé décédé. Mais peut-être reviendrait-elle un jour sur cette terre inoubliable.





맨 앞에 선 검정테 두른 기폭에는

‘고 박성운 동무의 영구’라고 써 있다.





그 다음에는 가지각색의 기다.

무슨 ‘동맹’, 무슨 ‘회’, 무슨 ‘조합’, 무슨 ‘사’.

각 단체 연합장임을 알 수 있다.

또 그 다음에는 수많은 만장이다.





‘용사는 갔다. 그러나 그의 더운 피는 우리의 가슴에서 뛴다’





‘갔구나, 너는! 날 밝기 전에 너는 갔구나!

밝는 날 해맞이 춤에는 네 손목을 잡아 볼 수 없구나’





이 해의 첫 눈이 푸뜩푸뜩 날리는 어느 날 늦은 아침.

구포역에서 차가 떠나서 북으로 움직여 나갈 때이다.

기차가 들녘을 다 지나갈 때까지, 객차 안 들창으로

하염없이 바깥을 내다보고 앉은 여성이 하나 있었다.

그는 로사이다.





아마 그는 돌아간 애인의 밟던 길을 자기도 한 번 밟아 보려는 뜻인가 보다.

그러나 필경에는 그도 멀지 않아서 다시 잊지 못할 이 땅으로 돌아올 날이 있겠지.









Auteur : Cho Myung-hee (10 août 1894 – 11 mai 1938)

- Débuts littéraires : en 1921 avec la publication de son scénario « La mort de Kim Yeong-il ».