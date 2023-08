Trois films à ne pas manquer cet automne : Cobweb, Road to Boston et Dr. Cheon and Lost Talisman

Alors que Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, arrive dans une quarantaine de jours, trois films sont particulièrement attendus pour accompagner ces congés qui, cette année, s’étaleront sur quatre jours.





Tout d’abord, « Cobweb » du réalisateur Kim Jee-woon avec le célèbre acteur que l’on avait pu voir dans « Parasite », Song Gang-ho, et qui interprétait le rôle principal du père de famille. Dans cette comédie, on suit l’histoire d’un réalisateur des années 70 qui souhaite refaire la fin de son film, mais qui va devoir faire face à de nombreuses déconvenues. Ce long-métrage, intitulé « Dans la toile » en français, a été présenté, cette année, Hors Compétition au Festival de Cannes.





Ensuite, « Road to Boston » de Kang Je-gyu est aussi à voir. Un film inspiré de faits réels, et qui raconte l’histoire des marathoniens sud-coréens Seo Yoon-bok et Son Gi-jeong. Ce dernier a été champion olympique à Berlin en 1936, mais comme la Corée était sous l’occupation japonaise, il a dû y participer en tant qu’athlète nippon. Après la libération, Son entraîna à son tour Seo pour le marathon de Boston en 1947.





Enfin, « Dr. Cheon and Lost Talisman » de Kim Sung-sik est une comédie dans laquelle un faux exorciste traite, pour la première fois, une affaire très mystérieuse. Gang Dong-won y joue le rôle principal.