Les chansons de k-pop deviennent de plus en plus courtes

Aujourd’hui, les chansons qui dominent le hit-parade sud-coréen ne dépassent pas trois minutes. Ce raccourcissement s'expliquerait en partie par une nouvelle façon d’apprécier la musique.





Le morceau qui a rencontré le plus grand succès en cette saison estivale est « Super Shy » de NewJeans sorti le 21 juillet. Il ne fait que 2 minutes et 34 secondes. Les autres titres contenus dans son 2e EP « Get Up » sont encore plus courts : « ETA » et « Cool With You » durent respectivement 2 minutes et 31 secondes et 2 minutes et 27 secondes.





Comme la plupart des plateformes de streaming musical permettent une écoute gratuite d’une minute de la chanson, les producteurs cherchent à séduire le public dès le premier couplet. A mesure que les contenus courts gagnent en popularité, le marché de la musique populaire s’adapte à cette tendance. Ainsi, il n’est pas rare de trouver des morceaux dont le refrain arrive avant les 30 premières secondes dans l’espoir de capter l’attention de l’auditeur.