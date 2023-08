« ISTJ », 3e album studio de NCT Dream

Faisant partie du groupe NCT, NCT Dream est composé de sept membres : Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle et Jisung. Le boys band du label SM Entertainment est de retour avec « ISTJ » composé de dix magnifiques morceaux pour le plus grand bonheur de NCTizen.





Son 3e EP a dominé la plupart des classements des albums k-pop les plus vendus pour le mois de juillet établis entre autres par YES24 et Circle Chart. Ecoulé à plus de 3,6 millions d’exemplaires, il a également pris la tête de différents classements internationaux notamment en Chine et au Japon. Son titre phare a permis à NCT Dream de remporter le trophée de la première place pour la deuxième semaine de suite décerné par Music Bank.