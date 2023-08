NCT va dévoiler le 28 août son 4e opus officiel « Golden Age » composé de dix morceaux. A noter que son dernier album studio « Universe » a été publié il y a plus d’un an et huit mois. C’était en décembre 2021.





Pour son nouveau projet, 20 membres qui appartiennent également à différents sous-groupes comme NCT 127, NCT Dream et WayV sont mobilisés. Avant de faire son retour au complet, NCT vient de participer au concert collectif « NCT NATION : To The World » tenu ce samedi au complexe sportif de Munhak à Incheon.