TRENDZ fera son retour le 6 septembre

TRENDZ reviendra au début du mois prochain. Le boys band qui a fait ses débuts le 5 janvier 2022 va sortir le 6 septembre son troisième single album intitulé « STILL ON MY WAY ». C’est LEEZ qui assure la production des morceaux du septuor, comme c’était le cas pour les deux précédents projets.





Pour rappel, « BLUE SET Chapter. [UNKNOWN CODE] » produit justement par LEEZ a vu ses ventes se multiplier par cinq par rapport au premier EP « BLUE SET Chapter 1. TRACKS ». Son deuxième single album « BLUE SET Chapter. [NEW DAYZ] » a même établi un record inédit en se hissant à la première place du classement Hanteo Chart. D’où l’attente grandissante pour le nouveau projet de TRENDZ.