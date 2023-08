Yoon Seo-bin montera sur scène dans le cadre de son fanmeeting qui se tiendra le 2 septembre au théâtre Gurumare situé à Séoul. Toutes les places du spectacle intitulé « Holiday in SEOBIN » se sont écoulées peu après l’ouverture de la billetterie en ligne.





L’ancien candidat du télécrochet « Produce 101 » a opté pour ce titre dans l’espoir d’offrir un moment de relaxation et de douceur à ses fans. Ce rendez-vous est d’autant plus attendu qu’il s’agit de la première rencontre avec des fans depuis la publication de son nouveau single « Love is like a wave ». A noter que le vocaliste mène également une carrière d’acteur depuis 2020.