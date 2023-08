The Golden Hour d’IU sera bientôt à l’affiche

I.U célèbre cette année le 15e anniversaire de ses débuts. A cette occasion, le film de son concert « The Golden Hour » sortira en salles en septembre, en Corée du Sud.





Pour rappel, « The Golden Hour: Under the Orange Sun » a eu lieu les 17 et 18 septembre 2022 au stade olympique à Séoul, réunissant près de 80 000 spectateurs. Grâce au film, le public pourra revivre les moments forts du concert et apprécier l’interprétation en live de 25 chansons dont les tubes incontournables « Celebrity », « strawberry moon » ou encore « You and I ».





A noter que l’auteure-compositrice-interprète de son vrai nom Lee Ji-eun a fait ses débuts en 2008 avec son premier mini-album « Lost And Found ». En parallèle, elle mène de front sa carrière d’actrice en passant régulièrement du petit au grand écran. Son dernier long-métrage « Dream » a été projeté dans des salles de cinéma en avril dernier au pays du Matin clair.