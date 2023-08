48e Jeongseon Arirang Festival

Le district de Jeongseon de la province du Gangwon, situé dans le nord-est du pays, et la fondation culturelle de Jeongseon Arirang, organisent du 14 au 17 septembre le Jeongseon Arirang Festival au stade public de Jeongseon.





« Arirang » est le chant lyrique traditionnel coréen le plus populaire et répandu à travers le pays, et il en existe de nombreuses versions selon la région. Celui de Jeongseon est considéré comme étant l’une de ces variantes les plus anciennes. Ce chant folklorique est d’ailleurs inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2012.





Tout au long de ce festival, on peut assister à différents spectacles et concerts qui ont pour thème « Arirang », ainsi que des chants et des danses classiques ou réinterprétés. De plus, il est possible de participer à divers ateliers liés aux coutumes et aux rites traditionnels dédiés à sept sages qui apparaissent dans le mythe fondateur d’ « Arirang de Jeongseon ».





Date : du 14 au 17 septembre.

Lieu : stade public de Jeongseon dans la province de Gangwon