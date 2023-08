Les fournisseurs de services mobiles en Corée du Nord

Le nombre de téléphones mobiles utilisés en Corée du Nord est d'environ sept millions. Le site web de surveillance du pays communiste 38 North a identifié quelque mille stations de base cellulaires grâce à l'imagerie satellite. Il semble en outre que le taux de pénétration des téléphones mobiles y soit en constante augmentation.





« Le premier opérateur de services mobiles de Corée du Nord est la Northeast Asia Telephone and Telecommunications Company, une entreprise commune créée par la société thaïlandaise Loxley Pacific et la Korea Post and Telecommunications Corporation du Nord. En 1998, cette société a installé 500 lignes de téléphonie mobile dans la région nord-coréenne de Rajin-Sonbong, aujourd'hui zone économique spéciale de Rason. En 2002, elle a lancé le premier service commercial de téléphonie mobile de deuxième génération (2G) de Corée du Nord, qui attirera quelque 30 000 abonnés », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Le dirigeant Kim Jong-un, qui n’a jamais cessé de mettre l'accent sur la science et l’innovation, a souligné l'importance des technologies de quatrième (4G) et de cinquième génération (5G). La Corée du Nord a même inclus la recherche sur la technologie 5G dans la liste des tâches principales de sa campagne de « percée frontale » en 2020.