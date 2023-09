Yoon Yves, illustratrice sud-coréenne tombée sous le charme de la Bretagne

Cette semaine nous avons pu nous entretenir avec Yoon Yves, une illustratrice sud-coréenne qui a choisi la Bretagne comme toile de fond pour ses histoires et ses créations.





©Yoon Yves

Elle a commencé son voyage en France en cherchant une école d'art, pour finalement atterrir aux Beaux-Arts de Quimper, en Bretagne, où elle est tombée amoureuse de cette région unique, attirée par sa chaleur humaine, ses délicieuses galettes et ses beaux paysages.





©Yoon Yves

A travers ses vidéos et illustrations sur Instagram et TikTok, Yoon Yves partage des récits sur sa vie en Bretagne, des différences culturelles aux expériences quotidiennes en passant par les défis administratifs. Son défi d’apprendre le français, combiné à son enthousiasme naturel, l'a aidée à surmonter les barrières linguistiques et à créer des vidéos captivantes et pleines d'humour.





©Yoon Yves

Yoon Yves ne craint pas d'aborder des sujets plus profonds, tels que le « racisme ordinaire », qu'elle a vécu en France. Ses vidéos reflètent sa vision franche et honnête de la réalité, tout en célébrant les moments joyeux de sa vie quotidienne en Bretagne. Sa passion pour cette région, son amour pour la cuisine locale et son expérience de vie unique créent un cocktail intrigant d'anecdotes et de découvertes culturelles.





©Yoon Yves

A travers son regard unique, elle capture le charme de la Bretagne et permet aux sud-Coréens comme aux Français de plonger dans un voyage culturel très spécial.