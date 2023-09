BTS : V publie 3 chansons qu’il a composées

ⓒ BIG HIT MUSIC

V, membre du groupe de k-pop BTS, a officiellement publié trois chansons qu'il a composées lui-même : « Winter Bear », « Snow Flower », en featuring avec Peakboy, et « Scenery ». Cette annonce a été faite mardi par son agence de promotion, Big Hit Music.





Cette offrande musicale intervient plus d'une semaine avant la sortie de son premier album solo, « Layover », prévue le 8 septembre.





Dès leur publication, les titres « Winter Bear », « Snow Flower » et « Scenery » se sont emparés, dans l'ordre, des trois premiers rangs du classement mondial des chansons d'iTunes.





Le premier est arrivé en tête dans 45 pays, dont la France, le Japon ou encore la Finlande, et le deuxième dans 37 nations, dont la Suède, la Grèce et la Turquie, entre autres. Le dernier a décroché la première place du classement des meilleures chansons dans 21 pays, dont à Singapour et au Vietnam.