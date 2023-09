FlixPatrol : « Moving » arrive en tête du classement des meilleures séries sur Disney + dans 4 pays

ⓒ Disney+

Diffusée pour la première fois le 9 août, « Moving » est arrivée en tête, la semaine dernière, du classement des meilleures séries proposées sur Disney +, établi par le site FlixPatrol dans quatre pays. En Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour et à Hong Kong.





Il s’agit de l’adaptation du webtoon éponyme de Kang Full qui comptabilise plus de 200 millions de vues depuis sa sortie en 2015.

Cette œuvre raconte l'histoire d'un groupe de personnes dotées de superpouvoirs qui cachent leurs véritables capacités au monde entier afin de protéger leur famille du danger.





Kang, âgé de 48 ans, a commencé à publier ses bandes dessinées sur son site web personnel et a connu un grand succès avec « Love Story » (2003).





Depuis, le manhwaga a expérimenté des webtoons dans les genres fantastique, psychologiques/thriller ou encore horreur. Plusieurs d’entre eux ont été adaptés au cinéma. On retrouve notamment « Apartment » (2006), « Ba:Bo » (2008), « I Love You » (2010), « 26 Year » (2012) ou encore « The Neighbor » (2012).