The Guardian : les girls band de k-pop conquièrent le Royaume-Uni

« La k-pop conquiert le Royaume-Uni ». C’est ce qu’a déclaré, dimanche, The Guardian en rapportant que quatre groupes féminins de k-pop vont donner un concert en septembre à Londres.





Le journal britannique a d’abord rappelé la popularité de Blackpink, qui s’est produit, avec grand succès, sur la scène du Hyde Park British Summer Time Festival en juillet et dont huit chansons figurent actuellement dans le top 40 des classements locaux.





The Guardian a ensuite évoqué la récente tournée britannique de Mamamoo et les concerts d'autres groupes tels que TWICE, AESPA et ITZY prévus en septembre, ainsi que l'entrée de NewJeans et de Fifty Fifty dans les charts musicaux britanniques.





Selon le quotidien, un tel engouement s’expliquerait d’une part par la capacité des girls bands sud-coréens à combler le vide laissé par le déclin de ceux britanniques et, d’autre part, celle d’exploiter une stratégie promotionnelle efficace et bien conçue, notamment sur les réseaux sociaux.