Le geomungo au XXIe siècle

Le geomungo est souvent qualifié de roi des instruments de musique coréens. Mais pourquoi ? Rappelons qu’il fut ainsi nommé par les nobles de Joseon, les lettrés confucianistes qui considéraient la musique comme un art pour la maîtrise de soi. Le son profond et retentissant du geomungo - dont on pince les cordes - apaise, effectivement, les émotions débordantes et invite au recueillement.





Son nom peut être interprété grâce à cette quête de la sagesse. « Geomungo » signifie « instrument noir ». Effectivement, la caisse de résonance de ce cordophone est en général de couleur noire, mais l’adjectif « geomun » est aussi traditionnellement utilisé en Corée et en Chine pour qualifier le ciel, voire l’univers; « Le Classique de mille caractères », un livre qui sert à enseigner les idéogrammes chinois aux enfants, commence d’ailleurs par ce vers composé de 4 caractères : « chun ji hyeon hwang » ou « le ciel est noir, la terre est jaune ». Le geomungo, « instrument céleste » selon cette interprétation, semble avoir été considéré par les disciples de Confucius comme un instrument de musique invitant à prêter l’oreille à la voix du Ciel, empreinte de sagesse.





Quel scandale pour eux, quand à la fin de la dynastie Joseon, ils voyaient leur instrument privilégié être utilisé pour le « sanjo », un nouveau genre musical marqué par l’improvisation, s’apparentant par-là au jazz ! On peut parier que certaines sonates pour geomungo composées au XXIe siècle les auraient choqués encore davantage. Au lieu d’apaiser les émotions, elles les provoquent. Au lieu d’inviter au recueillement, elles incitent à l’exaltation.





