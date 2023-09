C’est beau, le présent (9) 감 떨어졌어요

이거 : forme en style oral de 이것 qui signifie « ce » ou « ceci »

잘 : « bien »

포장하다 : « emballer »

포장해 주세요 : combinaison de 포장하다 avec l’expression -아 주세요 qui sert à demander quelque chose d’une manière polie

네 : « oui » en honorifique

▶ En non honorifique, on dit « 응 ».

젊은 : « jeune »

남성 : « homme »

분 : nom dépendant qui s’emploie pour désigner une personne avec respect

한테 : « à » dans le sens de « à quelqu’un »

드리다 : forme honorifique de 주다 « donner » ou « offrir »

드릴 건가 봐요 : composé de 드리다, de l’expression -ㄹ 것이다 qui marque le temps du futur ou la volonté, de l’expression -가 보다 qui marque une conjecture, et de -아요, terminaison finale en honorifique informel

고객 : « client »

이에요 : forme conjuguée au présent honorifique informel de la copule 이다, « être »

개인적으로 : « personnellement »

감사드리다 : « exprime sa gratitude »

▶ Ce terme est utilisé envers les personnes plus âgées.

-ㄹ 거예요 : forme au présent honorifique de -ㄹ 것이다

남자친구 : « petit ami »

▶ 남자 signifie « homme » et 친구 « ami ». Mais, ensemble, 남자친구 veut dire « petit ami ». De la même manière, pour signifier « petite amie », on combine le mot 여자, « femme » et 친구, ce qui donne « 여자친구 ». Le mot coréen qui désigne « un ami » ou « une amie » est simplement « 친구 », que ce soit pour un homme ou une femme.

생기다 : « apparaître » ou « se créer »

남자친구가 생기다 : « sortir avec quelqu’un (un homme) »

생겼어요 : forme conjuguée au passé en forme honorifique de 생기다

아니면 : « ou bien »

아직 : « encore » ou « toujours »

썸 vient de l’expression 썸을 타다 qui se traduit par « flirter ».

아뇨 : forme contractée de 아니요, « non » en honorifique

▶ Au style non honorifique, « non », c’est « 아니 ».

왜 : « pourquoi »

그런 : « ce genre de » ou « un tel »

생각 : « la pensée »

하다 « faire »

생각을 하다 : « penser »

감 : « intuition »

이에요 : forme au présent en honorifique de la copule « 이다 »