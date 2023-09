L’arrivée des idoles de la génération Z secoue le milieu de la k-pop

Le monde de la k-pop est en pleine mutation avec l’arrivée des artistes issus de la génération Z. Les mastodontes de l’industrie de la musique populaire sud-coréenne lancent à tour de rôle de nouveaux groupes d’idoles au 2e semestre de cette année.





Tout d’abord, HYBE qui a dévoilé en avril BOYNEXTDOOR composé de six garçons, s’apprête à présenter un nouveau girls band qui pourra emboiter le pas à Le Sserafim ou à NewJeans. En effet, le télécrochet « R U Next ? » diffusé depuis le 30 juin sur la chaîne JTBC touchera bientôt sa fin et un groupe de jeunes filles fera ses débuts sous son sous-label BELIFT Lab.





De son côté, SM Entertainment va lancer le 4 septembre RIIZE composé de sept garçons. Il s’agit d’un nouveau groupe formé trois ans après la naissance d’aespa. Le septuor dont le nom vient de la fusion des deux mots anglais « Rise » et « Realize » va publier son premier single album « Memories » représenté par « Get A Guitar » signé par la célèbre compositrice Kenzie. Enfin, BABYMONSTER, composé de sept jeunes filles, fera ses débuts sous le label YG Entertainment presque sept ans après le lancement de Blackpink.