TRENDZ organise sa première tournée mondiale en octobre

TRENDZ reviendra avec un nouveau projet musical. Le boys band ayant débuté le 5 janvier 2022 va publier le 6 septembre « Still On My Way » dont la prévente en ligne a commencé le 22 août dernier. Ce disque composé de trois morceaux sera d’autant plus significatif que l’ensemble des membres ont participé à l’écriture des chansons.





Le groupe va ensuite partir à la rencontre de ses fans en Asie, en Amérique, en Europe puis en Afrique. Sa première tournée mondiale se déroulera dans une vingtaine de pays. Pour rappel, TRENDZ qui s’est déjà produit devant son public japonais aux 2022 Asia Artist Awards, a organisé le 9 juillet avec succès son premier showcase à Tokyo.