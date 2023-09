« TEENFRESH », 3e mini-album de STAYC

STAYC est de retour avec son 3e EP produit par le duo Black Eyed Pilseung. Ce dernier est d’ailleurs à la tête du label High UP Entertainment qui a donné naissance au girls band en novembre 2020 dont le succès ne se dément pas depuis ses débuts.





Publié six mois après « Teddy Bear », le nouveau projet de STAYC est composé de quatre morceaux qui créent une ambiance joyeuse et festive. Pour rappel, son quatrième single publié en février dernier s’est écoulé à plus de 340 000 exemplaires en une semaine, soit deux fois plus que la vente de son précédent disque.





Le 3e mini-album du sextuor intitulé « TEENFRESH » est donc produit par Black Eyed Pilseung qui a signé plusieurs hits comme « Touch My Body » de Sista et « CHEER UP » de TWICE.