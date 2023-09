Le 6e EP de CRAVITY sera dévoilé le 11 septembre

CRAVITY reviendra avec son 6e EP près de six mois de pause ! Intitulé « SUN SEEKER », son nouveau disque sortira le 11 septembre pour le plus grand bonheur de LUVITY. Le public va découvrir six nouveaux morceaux dont deux titres phares « Cheese » et « Ready or Not ».





Sachez que le boys band ayant débuté le 14 avril 2020 sous le label Starship Entertainment, a pris part au KCON LA 2023 tenu du 18 au 20 août au centre de conventions de Los Angeles (LACC) aux Etats-Unis. CRAVITY qui a lancé le 13 mai sa première tournée mondiale « MASTER : PIECE » à Séoul s’est déjà produit dans six grandes villes américaines. Le groupe a également fait ses débuts le 5 juillet dernier au Japon avec « Groovy » qui s’est hissé à la deuxième place du fameux classement nippon d’Oricon.