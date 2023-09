Le Seogwipo Global Festa se tiendra en octobre à Jeju

L’île de Jeju va accueillir le mois prochain de nombreux artistes et groupes d’idoles ! Le Seogwipo Global Festa (SGF) se déroulera du 26 au 28 octobre au Jeju World Cup Stadium. Cet événement permettra aux habitants de Jeju, l’île méridionale prisée par les touristes, de profiter de divers spectacles durant trois jours.





Sept artistes ou groupes de k-pop vont monter sur scène, notamment YB Band, Oh My Girl, le boys band CIX et le rappeur BE’O. Les spectateurs pourront profiter de l’ensemble des activités prévues dans le cadre du festival, sauf le concert. A noter que le stade de la Coupe du monde de Jeju, construit en 2001 en vue du Mondial football de 2002, va accueillir 18 000 spectateurs.