BAE173 organise son premier fan concert

Date : le 10 septembre

Lieu : Roun Art Hall à Séoul





BAE173 va organiser son premier fan concert le 10 septembre au Roun Art Hall à Séoul. Intitulé « BAE173 First BAEcation », le spectacle va permettre au public de partir en vacances avec le boys band ayant débuté avec huit membre en novembre 2020.





Cet événement sera également diffusé en ligne en direct pour la plus grande joie de ELSE. Après ce rendez-vous, le groupe va participer au Busan One Asia Festival 2023 qui se tiendra les 21 et 22 octobre au Busan Asiad Main Stadium dans la première ville portuaire sud-coréenne. Le boys band partagera la scène avec d’autres groupes d’idoles comme NCT 127, Oh My Girl, Treasure ou encore Highlight.