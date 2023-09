TEEN TOP planifie un concert de rappel en octobre

Date : les 7 et 8 octobre 2023

Lieu : Shinhan Play Square Live Hall à Séoul





TEEN TOP qui a fait son grand retour avec « TEEN TOP 4SHO » va organiser les 7 et 8 octobre un concert de rappel au Shinhan Play Square Live Hall à Séoul. Pour rappel, le boys band s’est produit en concert les 15 et 16 juillet derniers au Nodeul Live House pour la première fois depuis ses débuts en juillet 2010.





Il a également organisé le 6 août un fanmeeting au Japon et a donné deux spectacles le même jour interprétant ses plus grands hits, notamment « NEXT YOU », « To You » ou encore « Rocking ». TEEN TOP connu pour ses performances dynamiques sur scène espère ainsi multiplier les rencontres avec son public et poursuivre ses activités collectives.