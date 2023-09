Cambodge : les bœufs sud-coréens débarquent

ⓒ Getty Images Bank

Au Cambodge, une nouvelle étape vient de se produire : l’arrivé de bœufs sud-coréens sur son sol. Cela fait huit ans depuis la finalisation des négociations commerciales sur la quarantaine avec la Corée du Sud. Ainsi, il devient le premier pays parmi les cinq nations du bassin du Mékong – le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam – à décider d'importer ces viandes de qualité.





L'opération est assurée par l'une des filiales des quatre plus grands conglomérats cambodgiens. Et les produits bovins seront distribués dans les hôtels et les restaurants haut de gamme.





Vu que le Cambodge est le plus grand marché d’exportation du bœuf Wagyu japonais et qu’il devrait connaître une importante croissance économique, le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales s’attend à ce que les exportations de bœuf « made in Korea » augmentent dans les prochaines années.