Azabudai Hills à Tokyo : le marché de l’immobilier de luxe s’envole après la pandémie de COVID-19

ⓒ Getty Images Bank

A Tokyo, se dresse un imposant complexe immobilier, l'Azabudai Hills. Prêt à ouvrir ses portes en novembre prochain, il accueille des résidences très somptueuses dont le prix dépasse les 10 milliards de yens. Une somme équivalente à environ 63 millions d'euros.





Composé de trois gratte-ciels achevés en juin dernier, cet ensemble architectural comprend 1 400 résidences. Chaque habitation possède six chambres à coucher, et un espace spa avec une vue panoramique. De plus, les repas sont concoctés par un chef.





Suite à trois décennies perdues en raison de l’éclatement de la bulle immobilière, le Japon reprend son souffle après la pandémie de COVID-19. Les données statistiques confirment cette tendance : une hausse de 60 % du prix moyen des immeubles luxueux nouvellement érigés dans la capitale, au cours de ce premier semestre.





Néanmoins, seule la demande internationale pour des propriétés de prestige augmente, contrairement à celle pour des appartements plus modestes qui continue de diminuer.