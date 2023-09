Puncak Jaya en Indonésie : disparition imminente des glaciers sous l'effet d'El Niño

ⓒ Getty Images Bank

Les glaciers du Puncak Jaya, point culminant d’Indonésie pourraient totalement disparaître d'ici 2026. Les dégâts sont imputés à El Niño. Ce dernier est un phénomène climatique particulier qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud.





A la fin du mois dernier, l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique du pays (BMKG) a émis une alerte : la superficie du glacier avait rétréci à 0,23 km². Son épaisseur, quant à elle, s’est réduite à huit mètres en 2021, contre 30 mètres il y a 13 ans. De plus, entre 2015 et 2016, il avait perdu pas moins de dix mètres en raison de puissants épisodes d'El Niño.





Cette fonte glaciaire risque d'être irréversible. Car pour la formation d'un nouveau glacier, il faut des décennies d'accumulation de neige en altitude.





Le Puncak Jaya, situé sur l’île de Nouvelle-Guinée, dans la province de Papouasie centrale, culmine à 4 884 mètres d'altitude. Même en étant proche de l'équateur, son sommet abrite des glaciers toute l'année en raison de sa hauteur exceptionnelle.