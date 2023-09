Deutsche Radio Philharmonie avec Son Yeol-eum à Séoul et Sejong

La Deutsche Radio Philharmonie (DRP), dirigée par Pietari Inkinen, donnera des concerts en compagnie de la pianiste sud-coréenne Son Yeol-eum pour deux dates. La première représentation se déroulera le 13 septembre au Concert Hall du Seoul Art Center dans la capitale, et la seconde, le lendemain, au Sejong Art Center situé dans la ville du même nom.





L’orchestre, né en 2007 de la fusion de l'Orchestre radiophonique de Kaiserslautern (SWR) et de l'Orchestre symphonique de la Radio sarroise (SR), interprètera Tannhäuser de Richard Wagner, le Concerto pour piano no. 3 en ré mineur, opus 30 du compositeur russe Sergueï Rachmaninov, et la Symphonie no. 7 en la majeur, opus 92 de Beethoven.





Pietari Inkinen est, depuis 2017, à la tête de la DRP. Il est également directeur musical de l’Orchestre symphonique de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD.





Quant à Son Yeol-eum, elle a remporté la médaille d’argent au Concours international Tchaïkovski en 2011. Au cours de ce dernier, elle a également reçu les prix de la meilleure interprétation du Concerto de chambre et de la meilleure performance de l’œuvre commandée.





Lieux et dates : Séoul Art Center (le 13 septembre), Sejong Art Center (le 14 septembre)