Voyage à Busan (2)

La dernière « Carte postale » vous a présenté, brièvement, la ville de Busan et une des passions des sud-Coréens, le baseball. Mais si cette cité balnéaire attire autant de touristes étrangers que locaux, c’est bien parce que c’est une ville du sud. Elle offre donc à ses visiteurs la température idéale pour l’été et des plages qui font rêver. De quoi se vider l’esprit et s’évader le temps d’un week-end à moindre coût. Les plages les plus célèbres sont celles de Gwangalli et de Haeundae.





ⓒ Elody Stanislas

Le premier avantage est que toutes ces plages sont accessibles via les transports publics, en métro ou en bus. Il y a de nombreux restaurants et cafés aux alentours, en plus des hôtels éparpillés sur les bords. Gwangalli et de Haeundae sont surveillées par des maîtres-nageurs sauveteurs et sont en plus dotées de nombreuses structures comme des vestiaires et des douches. Il est également possible de louer sur place des bouées, des transats et des parasols ainsi que des ballons pour les jeux par exemple.





ⓒ Elody Stanislas

Par contre, il peut être difficile de se baigner à la plage de Haeundae en cas de fortes bourrasques. Il est donc recommandé de se rendre sur celle de Gwangalli pour pouvoir profiter de la mer. Outre ces deux plages, il existe tout de même des plus petites stations balnéaires qui accueillent aussi les touristes et qui sont moins peuplées, pour un repos bien mérité.