Les systèmes de paiement électronique en Corée du Nord

Selon un rapport publié par la Banque de Corée, les résidents nord-coréens ont utilisé différents types de paiement au fil des années, tels que l'argent liquide en monnaie nationale et étrangère, les céréales, l’argent téléphonique ou les cartes en monnaie nationale et étrangère entre 2015 et 2019. Le rapport montre également que l'utilisation des options de paiement électronique et des espèces en devises étrangères a augmenté après 2010.





Cinq ans après le lancement de la carte à circuit intégré Sili, une nouvelle carte de paiement électronique appelée Narae a en effet commencé à être utilisée en 2010 pour payer des biens et des services en devises étrangères.





« De nombreux nord-Coréens ont tendance à cacher l'argent qu'ils ont gagné au jangmadang sous le plancher ou derrière le papier peint de leur maison, ce qui explique probablement pourquoi la quantité d'argent en circulation en Corée du Nord est si faible. En distribuant des cartes de paiement qui garantissent l'anonymat, les autorités incitent ainsi la population à utiliser des devises étrangères », explique Seo So-young, chercheuse à l'Institut coréen de développement de la société de l'information.





Il semble qu'il y ait eu cinq types de cartes de paiement au nord du 38e parallèle en 2010 et que ce chiffre soit passé à 20 en 2018. Pour autant, la majorité des citoyens ne semblent pas privilégier ce type de paiement.