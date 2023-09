Bear Man : vivement la chasse !

Dans un été très éprouvant entre chaleur et moustique, la comédie « Bear Man » que nous offre Park Sung-gwang est arrivée sur la plateforme Netflix comme la cerise sur le gâteau. Le film est cependant l'occasion du grand retour de Oh Dal-su, acteur comique mais célèbre pour « Old Boy » ou encore « Crying Fist » et dont la carrière est en pointillés depuis 2018. Ajoutons que l'histoire est une parodie ironique sur la légende de Dangun et de ses ours. Voyons ça de plus près.









* Dangun, le retour

Le film commence sur un dessin-animé racontant comment deux frères jumeaux sont nés d'une bande d'ours catapultée sur Terre par des grands sages et leurs servantes venus du Ciel sur un tapis volant. C'est beau comme du Disney. Bref, on reconnaît la parodie de la légende de Dangun et de son père Hwanung , venu du Ciel, fixa le premier royaume néolithique sur le mont Baekdu. Un tigre et un ours lui demandent de les transformer en humains (ce qui était, à l’époque, considéré comme un honneur). Hwanung est OK s'ils restent 100 jours dans un cave en mangeant de l'ail et de l'armoise. Le tigre ne tient pas le coup, mais l'ours s’obstine et se transforme en femme, la désormais célèbre Ungnyeo. Bien sûr, Hwanung s'empresse de lui faire un enfant qui se nommera Dangun.





Le film, comme très souvent, inverse les rôles et veut que les ours se transforment en hommes et non en femmes. Il reste donc aux féministes à se plaindre de cette distorsion de la légende. Bref, nous voilà avec nos deux jumeaux nés d'une expérience de laboratoire aussi laborieuse qu’improbable ; mais le génial Oh Dal-su est aux commandes.









* Oh Dal-su : le retour ?

Même si l'acteur principal du film qui interprète les deux jumeaux est Park Seung-woong, il est clair que tout l’intérêt du film repose sur les gags de Oh Dal-su en chercheur de rien ou presque. Ce dernier n’apparaît plus que rarement sur les écrans petits et grands. Après de beaux succès suite aux films « Old Boy » de Park Chan-wook, l'excellent « President's Barber » de Im Chang-sang, « Woman is the Future of Men » de Hong Sang-soo et « A Bittersweet Life » de Kim Jee-woon, Oh Dal-su s'est vu rattrapé par la petite vague Metoo locale. Plusieurs femmes se sont plaintes d'agressions sexuelles de sa part.





Depuis, Oh fait profil bas dans la profession, mais il n'est pas tout à fait absent même si il a été viré de plusieurs castings de films importants. Il apparaît dans « Best Friend » en 2020 et « I Want to Know your Parents » en 2022. Son retour est aussi annoncé dans « Veteran 2 ». A propos d'acteurs sur le retour, citons aussi l'inénarrable Yoon Jae-moon, en flic redoutable déjà vu depuis « Mother » de Bong Joon-ho. Yoon n’apparaît plus beaucoup sur les écrans depuis que le héros de « Squid Game », Huh Seung-tae, doté d'un même visage vérolé et patibulaire, lui pique ses rôles. Mais il le mérite bien. Mentionnons au passage que de nombreux cameo apparaissent dans ce film qui tient plus de la légende emberlificotée de Dangun que d'un scénario de production cinématographique.









* Super-héros

Si on veut trouver le moi profond de ce film plutôt impersonnel, disons qu'il se situe dans la tendance actuelle à voir partout des super-héros. La série des Marvel qui, tel MacArthur, a débarqué en force depuis les collines d'Hollywood sur celles de Corée du Sud, y est pour beaucoup. Les productions locales se sont mise, elles aussi, à la recherche de super-héros. Evidemment, l'homme-ours en est une variante facile. La référence au loup-garou serait plutôt plus pertinente. Le petit film d'animation du début y fait allusion. Après les célèbres loup-garous de Londres et de New York, pourquoi pas celui de Séoul ? Ce sera peut-être pour la prochaine fois.





Notons, enfin pour conclure sur une note plus joyeuse, qu'une tendance semble aussi s'implanter au pays de Dangun et des ours : faire interpréter plusieurs rôles par le même acteur. On connaissait cela au moins depuis les films muets sur Docteur Jekill et Mister Hyde - le film « Bear Man » s'inscrit dans cette tradition - mais les choses ont pris une autre ampleur récemment. S'agirait-il de faire des économies d'échelles que cela ne surprendrait personne. Bientôt verrons-nous des films où le même acteur jouerait tous les rôles et l'ordinateur grimerait ses multiples visages à l'envie? Les acteurs d'Hollywood sont actuellement en grève contre cela. Quant sera-t-il en Corée du Sud ? L'avenir nous le dira...