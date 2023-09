MTV VMAs : TXT donne sa première performance de son nouveau morceau

Le boys band Tomorrow X Together (TXT) donnera sa première performance de sa nouvelle chanson aux MTV Video Music Awards (MTV VMAs) 2023, organisés le 12 septembre, au Prudential Center, dans le New Jersey aux USA. C’est ce qu’a annoncé vendredi dernier son agence de promotion Big Hit Music.





Il s’agira d’une sorte de célébration, de sa part, de sa première apparition dans un show international récompensant les meilleurs clips de l’année. TXT deviendra ainsi le groupe sud-coréen le plus rapide à se produire aux MTV VMAs après ses débuts, soit quatre ans et six mois. Les cinq membres monteront sur scène avec la chanteuse brésilienne Anitta.





Le spectacle constituera également un événement de promotion avant son retour. Le troisième album de TXT « The Name Chapter : FREEFALL » sortira le 13 octobre. Le boys band est d’ailleurs nominé dans deux catégories, « Push Performance of the Year » et « Best K-Pop ».





Rappelons que TXT a donné des concerts aux Etats-Unis et au Japon dans le cadre de sa deuxième tournée mondiale « ACT : SWEET MIRAGE », en mai et en juillet. Il s’est aussi produit au festival de musique Lollapalooza 2023, qui s’est tenu en août dernier au Grant Park, à Chicago, et ce, en tant que tête d’affiche.