NCT : Taeil et Haechan sortent aujourd’hui une chanson en duo

Taeil et Haechan du boys band NCT sortiront aujourd’hui à 18h une chanson en duo « N.Y.C.T ». C’est ce qu’a annoncé samedi dernier son agence de promotion SM Entertainment.





Il s’agit du huitième morceau présenté dans le cadre du projet du groupe intitulé « NCT LAB ». Les membres en profitent pour présenter chacun leurs chansons, soit en solo, soit en sous-unité.





De genre R&B pop, « N.Y.C.T » décrit les émotions que les deux membres ont ressenties en partageant des moments avec leurs fans. Taeil et Haechan ont tous deux participé à l’écriture des paroles et à la composition. Le duo avait déjà produit la chanson au concert de NCT 127 « NEO CITY : SEOUL ? THE LINK +», en octobre dernier, à Séoul.





« N.Y.C.T » sera dévoilé sur plusieurs sites de streaming musical, tels que Genie, iTunes, Apple Music, Spotify ou encore QQ Music.